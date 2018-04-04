ضبط 12 طن ذرة وتين مجففاً مجهولة المصدر في حملة بالبحيرة

نفذت إدارة مباحث التموين بالبحيرة برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لمهربى السلع المدعمة وتجار السوق السوداء بمشاركة مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة.



وأسفرت الحملة عن ضبط أحمد .م.ص 42 سنة، المدير المسئول عن مركز لبيع الأعلاف كائن بناحية قرية زرقون القبلية مركز دمنهور، لحيازته وإنتاج أعلاف من دقيق "ذرة" مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية، حيث تم ضبط 12 طن دقيق ذرة لديه.



وضبط أيضا إسلام .م.ا 43 سنة، صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بقرية أبو صمادة بمركز الدلنجات لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتعبئة تين مجفف مجهول المصدر وإضافة مواد كيميائية محظورة عليه، حيث تم ضبط 39.740 طن تين مجفف وقمر الدين، و50 كجم من مادة الهيدروجين بروكسيد.



كما تمكنت الحملة فى مجال مراقبة الأسعار والأسواق من ضبط 21 قضية تموينية مختلفة "ادارة منشأه بدون ترخيـص، قضية غش تجـارى، حيازة سلع مجهولة المصدر، مخابز مخالفة للإنتاج لعدم الإعلان عن الأسعار".