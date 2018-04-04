دار الإفتاء: الكف عن الغضب من صفات المؤمنين

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من صفات المؤمنين الكف عن الغضب .



واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك»، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّما الشَّدِيدُ الَّذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ».



وحذرت دار الإفتاء المصرية من نتائج الغضب، والتي قد تصل بالإنسان إلى هلاكه، منوهة بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطانا الحل لذلك.



وأوضحت أن الحقد والحسد هما من نتائج الغضب، وبهما هلك من هلك وفسد من فسد، مشيرة إلى أن من تملَّكه الغضب فليتوضأ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ».