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فكر دينى

دار الإفتاء: الكف عن الغضب من صفات المؤمنين

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:33 ص
الغضب
الغضب
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من صفات المؤمنين الكف عن الغضب .

واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك»، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّما الشَّدِيدُ الَّذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ».

وحذرت دار الإفتاء المصرية من نتائج الغضب، والتي قد تصل بالإنسان إلى هلاكه، منوهة بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطانا الحل لذلك.

وأوضحت أن الحقد والحسد هما من نتائج الغضب، وبهما هلك من هلك وفسد من فسد، مشيرة إلى أن من تملَّكه الغضب فليتوضأ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ».

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