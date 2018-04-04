الخارجية الكورية الجنوبية تضاعف جهودها للإفراج عن مواطنيها المختطفين في غانا



يذكر أن 3 بحارة كوريين جنوبيين و40 بحارا من غانا كانوا على متن سفينة مارن 711 لصيد الأسماك، تم اختطافهم في يوم 26 مارس الماضي في البحر قبالة سواحل غانا.



أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الأربعاء أن بلادها تبذل جهودا حثيثة للإفراج عن ثلاثة مواطنين تعرضوا للاختطاف في البحر قبالة سواحل غانا.وذكرت كانج - في مؤتمر صحفي عقد اليوم "حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها باستخدام جميع السبل والقدرات الممكنة للإفراج عن المواطنين الكوريين الجنوبيين، وقالت إن بلادها تبذل جهودها الدبلوماسية لمعرفة مكان وجودهم والإفراج عنهم من خلال تعزيز العلاقات التعاونية الوثيقة مع غانا ونيجيريا، فضلا عن الدول الحليفة مثل الولايات المتحدة.وأوضحت كانج أن الوزارة تضع حماية أرواح المواطنين في الخارج وسلامتهم في أولوياتها، مضيفة أنها ستفتتح مركز أمن المسافر الكوري الجنوبي في الخارج في مايو المقبل.