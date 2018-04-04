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حوادث

بدء جلسة النطق بالحكم فى قضية "بيع الأطفال السفاح" أمام جنايات طنطا

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:38 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد عبد الخالق
بدأت محكمة جنايات طنطا بالدائرة الأولي برئاسة المستشار جمال عقرب وعضوية المستشارين سامى بريك وأيمن الطحان وأمانة سر المحمدي الباجوري، جلسة النطق بالحكمة على المتهمين فى قضية "بيع الأطفال السفاح" مقابل الحصول على مبالغ مالية واستصدار شهادات ميلاد لهم بالمحلة.

وجاء القرار عقب ضبط وإحضار المتهمة "هدي .م" وهو ما دفع هيئة المحكمة الى تأجيل جلسة النطق بالحكم وإعادة المرافعات فيها من جديد طوال الشهرين الماضيين.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلستها السادسة الماضية إلى مرافعات دفاع المتهمين الحاضرين داخل قفص المحكم والتى شملت التقدم بأدلة النفي وعدم إدانة المتهمين بناءا على بطلان التحريات الأمنية التي أجراها أحد ضباط قسم أول المحلة مستبعد من العمل وأحيل للاحتياط نظرا لتورطه في إحدى القضايا وهو ما أيده المحامون في أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة.

وناشد المحامون فى مرافعتهم ببراءة موكليهم من تهم الاتجار وبيع الأطفال السفاح والرضع بموجب بطلان تهمة الاتجار في البشر التي استندت فيها النيابة العامة على تحريات المباحث غير المثبتة حسبما ذكر في المرافعة.

ومن أبرز المتهمين في القضية فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة و5 أطباء هم "علي.ت" طبيب نساء وتوليد و"هشام.ف" طبيب مسالك بولية و"نيازي.م" و"فايزة.م" و"إيناس.م" اخصائيين جراحة عامة ونساء والتوليد.

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