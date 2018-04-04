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أخبار البلد

ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب هيروين وحشيش إلى الشارقة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:49 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
تمكنت ادارة التامين بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكبة على طائرة مصر للطيران المتجهة الى الشارقة.

اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الاجسام فى احدى الركاب اثناء انهاء اجراءات سفرها على الرحلة المشار اليها و بتفتيش الراكبة ذاتيا بمعرفة احدى الشرطيات عثر باماكن حساسة بجسدها على، عدد «1 واحد » قطعة من مادة بنية داكنة اللون يشتبه فى كونها لجوهر الحشيش المخدر وزنت على ميزان غير حساس حوالى «93 ثلاثة و تسعون جراما » تقريبا، و "اعلى الفخذين اسفل الفوطة الصحية التى ترتديها "ّ، عثر على عدد «2 اثنان » كيس بلاستيك بداخله مسحوق يشتبه فى كونه لجوهر الهيروين المخدر وزنت على ميزان غير حساس حوالى « 64 اربعة و ستون جراما » تقريبا "بذات المكان".

بالاضافة إلى اقراص يشتبة ان تكون لعقار الترامادول المخدر وزنت على ميزان غير حساس حوالى« 169 حوالى مائة و تسع و ستون جراما » تقريبا " بداخل حمالة الصدر التى ترتديها" .

وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها و ضبط مرتكبيها و القائمين عليها، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع امن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ.

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