شاهد .. أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل

نشر موقع "فيرال ميجا" المعنى بمقاطع الفيديو المميزة والنادرة، مقطع فيديو يظهر أول سيارة دفع رباعي رياضية "كهربائية" بالكامل، وتحمل اسم "The Bollinger B1".



تحتوى السيارة الضخمة على بطارية جبارة تكفي للسير مسافة 200 ميل، ومن ثم شحنها مجددًا، وتبلغ أقصى سرعة لها 127 ميلًا فى الساعة.



ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة الكهربائية قريبًا، فيتم الحجز المسبق بدفع مبلغ 1000 دولار أمريكي جدية حجز، ومن ثم تحديد موعد لاستلامها من قبل الشركة فى الولايات المتحدة الأمريكية.



