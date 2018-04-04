ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 13 ألف دولار

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب مسافر على طائرة طيران المصرية العالمية المتجهة إلى جدة، حيث اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الأجسام فى الراكب.



وبتفتيش الراكب، ذاتيا عثر بمكان حساس بجسمه وأسفل جواربه التى يرتديها على مبلغ مالى و قدره «13،500 دولار امريكى».



وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، وإنفاذا لتعليمات اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ.