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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالي: الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، البطاطس 3.5 جنيه، البصل 3 جنيهات، الخيار 4 جنيهات، الفاصوليا 5.5 جنيه، البسلة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 22 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، اليوسفي 8 جنيهات، الفراولة 10 جنيهات، والتفاح 22 جنيهًا.

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