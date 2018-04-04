حملات نظافة بـ3 أحياء في الجيزة

نفذت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حملة نظافة واسعة بعدة مناطق بأحياء الهرم والعجوزة وبولاق الدكرور؛ لرفع جميع أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء المتواجدة .



وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن الحملة شملت شوارع ترعة المنصورية ومجمع مدارس كفر الجبل وطريق المريوطية ومنطقة بطئ المحور بميت عقبة ومنطقة ترعة الزمر وزنين.



وأضاف "الدالي"، أنه تم تكليف هيئة النظافة والتجميل بالاستمرار فى شن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والحيوية.



وأوضح أن أجهزة الهيئة دفعت بفرق عمال النظافة مدعومين بــــ10سيارات نصف نقل و4 لوادر وسيارات مكبس لتفريغ صناديق القمامة وفرق من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع ودهان البلدورات ورفع نواتج التجريد، وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة بعد إعادة دهانها باللونين الأسود والأصفر.



كما تم رفع مخلفات الهدم والبناء الناتجة عن القاء العربات الكارو لها بمنطقة بطئ المحور بميت عقبة، بالإضافة إلى تعيين خدمات مرور دورية على المنطقة لضبط اى سياره تلقى مخلفات بالمنطقة، بالإضافة إلى دفع الدهانات لتجميل الأرصفة بشارع ترعة الزمر.