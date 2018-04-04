ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حملات نظافة بـ3 أحياء في الجيزة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
نفذت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حملة نظافة واسعة بعدة مناطق بأحياء الهرم والعجوزة وبولاق الدكرور؛ لرفع جميع أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء المتواجدة .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن الحملة شملت شوارع ترعة المنصورية ومجمع مدارس كفر الجبل وطريق المريوطية ومنطقة بطئ المحور بميت عقبة ومنطقة ترعة الزمر وزنين.

وأضاف "الدالي"، أنه تم تكليف هيئة النظافة والتجميل بالاستمرار فى شن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والحيوية.

وأوضح أن أجهزة الهيئة دفعت بفرق عمال النظافة مدعومين بــــ10سيارات نصف نقل و4 لوادر وسيارات مكبس لتفريغ صناديق القمامة وفرق من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع ودهان البلدورات ورفع نواتج التجريد، وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة بعد إعادة دهانها باللونين الأسود والأصفر.

كما تم رفع مخلفات الهدم والبناء الناتجة عن القاء العربات الكارو لها بمنطقة بطئ المحور بميت عقبة، بالإضافة إلى تعيين خدمات مرور دورية على المنطقة لضبط اى سياره تلقى مخلفات بالمنطقة، بالإضافة إلى دفع الدهانات لتجميل الأرصفة بشارع ترعة الزمر.

ترشيحاتنا

القضاء ينصف أرباب المعاشات.. ضم 80% من قيمة العلاوات إلى "المعاش".. ونواب القوى العاملة: الحكم سارٍ على الجميع بـ"أثر رجعي"

سعر الدولار في البنوك اليوم

مدرب الزمالك يطلب التعاقد مع بوركينى وكولومبي

تعرف على أسعار الحج السياحي هذا العام .. فيديو

حطب يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل قمة الكبار لفض المنازعات الرياضية

يوفنتوس ضد الريال.. هدف عالمي لـ رونالدو في مرمى بوفون.. فيديو

علي جمعة يوضح حكم الكذب على الزوجة الأولى للزواج من ثانية .. فيديو

خالد الغندور: لاعبو الزمالك «اشتكو» من ضغوط مرتضى منصور.. فيديو

ايهاب جلال يعنف لاعبي الزمالك ويشيد بلاعب واحد فقط

والد الطفل يوسف : ابني تبرع بحصالته لمدة 3 سنوات لتنمية سيناء .. فيديو

خالد الغندور يحكي واقعة كادت تنهي مسيرة «الثعلب الصغير».. فيديو

صدق أو لا تصدق.. المكرونة لا تسبب زيادة فى الوزن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انبهار حضور مباراة الريال ويوفنتوس بهدف رونالدو.. إلا بيل

شاهد .. لوك لـ Sweat- Pants عملي ومريح فى صيف 2018

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المشروبات المقلدة بالفيوم..صور

شاهد.. محمد هنيدي يسخر من هدف رونالدو في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس

لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تونى ماهر: دورى فى "فوق السحاب" بعيد عن الكوميديا.. فيديو
إعدام 1730 كيلو أسماك مملحة بالدقهلية يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
رامى رضوان عن عرض قتل مدرس على يد ساحر: مشهد كارثى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟