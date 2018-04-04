بدء تنفيذ كوبري سرابيوم العائم الجديد بتكلفة 60 مليون جنيه .. صور

اسندت هيئة قناة السويس لشركة القناة للموانىء والمشروعات الكبرى، إحدى الشركات التابعة لها، أعمال إنشاء أكتاف معديات بعدد 2 كوبري سرابيوم العائم بمنطقة سرابيوم في القناة القديمة والجديدة بطول118 مترا وعرض 15 مترا، وتقع الكباري بالكيلو 88 ترقيم قناة، بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون جنيه.



قال المهندس أحمد صالح، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، في تصريحات خاصة للموقع، إن النظام الانشائي للاجزاء الثابتة للكوبري لاول مرة يتم استخدامها على طول المجري المائي وتم التصميم والتنفيذ بمعرفة شركة الموانئ والمشروعات الكبري والكوبري العائم بطول257 متر، بينما يبلغ عرضه 15 مترا، وحمولته تزن 70 طنا، ويضم ثلاث بانتونات عائمة.



واضاف صالح: "من المخطط افتتاح المشروع مطلع شهر أغسطس المُقبل، وتُنفذ أعمال الكباري العائمة شركة القناة للموانىء بالتعاون مع باقي شركات الهيئة ومنها "التمساح لبناء السفن، وترسانة بورسعيد، والقناة للانشاءات".



وأضاف:" أن الشركة خلال العامين الماضين نفذت أكتاف معديات بكوبري النصر ببورسعيد، ويبلغ طوله425 مترا وعرضه 15 مترا، ويزن 70 طنا، ويتكون من 6 بانتونات عائم، بتكلفة 27 مليون جنيه، وتم افتتاحه شهر نوفمبر عام 2016، بالإضافة إلى أكتاف كوبري أبانوب بالقنطرة بالكيلو 46، بطول 340 مترا وعرض 15 مترا بتكلفة 47 مليون جنيه، وتم افتتاحه شهر ديسمبر الماضي".



واختتم، أن أعمال الكبارى العائمة الجديدة بمنطقة قناة السويس وبمحافظات السويس وبورسعيد والسويس، تتم تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناة السويس، و بايدي مهندسين وفنيين وعمالة مصرية مائة بالمائة.

