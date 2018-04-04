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حوادث

ضبط شخصين سرقا 11 طن زيت زيتون من مصنع بمدينة السادات

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:51 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد امين
تمكنت وحدة مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من القبض على شخصين بينهما سورى، سرقا كميات كبيرة من زيت الزيتون من أحد المصانع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقديم بلاغ من "ا .م. ا" 55 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة النيل بدائرة المركز، ومقيم الشيخ زايد أكتوبر جيزة، باكتشافه سرقة 11 طن زيت زيتون من المصنع الكائن داخل الشركة.

بالانتقال والمعاينة تبين أنهما دخلا المصنع عن طريق كسر الأقفال، وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز السادات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "و .ع. ح" 42 سنة، عامل بذات المصنع، ومقيم المنطقة الحادية عشر بمدينة السادات، و"ع .ن" 37 سنة، سورى الجنسية ومقيم برج العرب الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط جميع المسروقات، وقدرت قيمة المسروقات بحوالى "600 ألف جنيه"، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم إخطار إدارة الأمن الوطنى بالمنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3925 جنح مركز السادات لسنة 2018.

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