مستشار المفتي يوضح الفرق بين قراءة القرآن والعمل بآياته .. فيديو

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك فارقا بين من يتلو القرًان ومن يتلو القرًان ويعمل به.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته عن سؤال « هل نحفظ القرآن الكريم أم نتخلق به؟ »، إن الغرض من القرًان شيئين وهما التلاوة والعمل، ولكن لأبد لمن يتلو القرآن ألا يخالف عمله قراءته لأن الأكمل أن نتلو القرآن ونعمل بما فيه.



وأشار الى أن الأفضل للإنسان أن يحفظ القرًآن لأن الإنسان يذهب فى قبره ويكون القرًان فى صدره وروحه، ولكن لمن لا يستطيع الحفظ فعليه أن يقرأ من المصحف كثيرًا.

