ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

مستشار المفتي يوضح الفرق بين قراءة القرآن والعمل بآياته .. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك فارقا بين من يتلو القرًان ومن يتلو القرًان ويعمل به.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته عن سؤال « هل نحفظ القرآن الكريم أم نتخلق به؟ »، إن الغرض من القرًان شيئين وهما التلاوة والعمل، ولكن لأبد لمن يتلو القرآن ألا يخالف عمله قراءته لأن الأكمل أن نتلو القرآن ونعمل بما فيه.

وأشار الى أن الأفضل للإنسان أن يحفظ القرًآن لأن الإنسان يذهب فى قبره ويكون القرًان فى صدره وروحه، ولكن لمن لا يستطيع الحفظ فعليه أن يقرأ من المصحف كثيرًا.

ترشيحاتنا

حبس المتهم الرئيسي في واقعة «الحاجة سعدية» 4 أيام للتحقيق

الجزائر تفتح النار على الإخوان : لن نكون عرضة لفكر الجماعة الإرهابي

خالد الغندور يحكي واقعة كادت تنهي مسيرة «الثعلب الصغير».. فيديو

علي جمعة يوضح حكم الكذب على الزوجة الأولى للزواج من ثانية .. فيديو

السعودية تجمع الحريري وجعجع وجنبلاط على طاولة واحدة في لقاء تاريخي

الصين ترفع الرسوم على 106 سلع أمريكية 25 %

المتحدث باسم البرلمان :«دعم مصر» لديه مخرج قانوني من «سقوط العضوية» حال تحوله لحزب .. فيديو

القضاء ينصف أرباب المعاشات.. ضم 80% من قيمة العلاوات إلى "المعاش".. ونواب القوى العاملة: الحكم سارٍ على الجميع بـ"أثر رجعي"

مدير "الوكالة الوطنية للمنشطات" يكشف حقيقة منع صلاح من اللعب في المونديال

تعرف على موعد مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة لها

حسن شحاتة يوجه رسالة مهمة لنجوم الزمالك وإيهاب جلال

رامى رضوان عن عرض قتل مدرس على يد ساحر: مشهد كارثى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انبهار حضور مباراة الريال ويوفنتوس بهدف رونالدو.. إلا بيل

شاهد .. لوك لـ Sweat- Pants عملي ومريح فى صيف 2018

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المشروبات المقلدة بالفيوم..صور

شاهد.. محمد هنيدي يسخر من هدف رونالدو في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس

لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تونى ماهر: دورى فى "فوق السحاب" بعيد عن الكوميديا.. فيديو
إعدام 1730 كيلو أسماك مملحة بالدقهلية يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
رامى رضوان عن عرض قتل مدرس على يد ساحر: مشهد كارثى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟