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فكر دينى

رد علي جمعة على الفتوى بـ"بدعة قراءة الفاتحة للميت" .. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ان قراءة الفاتحة للميت ليست بدعة كما أفتى بعض الجهلاء والمتشددين والدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم " ولد صالح يدعو له " .

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على أسئلة المصلين أن الفتوى ببدعة قراءة الفاتحة للميت تشدد وقسوة قلب فمن يفعل ذلك لا بأس وعليه ان يقول: " اللهم هب ثواب ما قرأته الى روح ابي " ، فكل عمل صالح يصل للميت فالحج يصل للميت.

وتابع: هذه الفتوى يقف خلفها النابتة فهم يحفظون ولا يفهمون النصوص ولاعلتها وما خلف النصوص ولا الحكمة من النص ولا طرق الاستنباط.

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