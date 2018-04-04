رد علي جمعة على الفتوى بـ"بدعة قراءة الفاتحة للميت" .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ان قراءة الفاتحة للميت ليست بدعة كما أفتى بعض الجهلاء والمتشددين والدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم " ولد صالح يدعو له " .



وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على أسئلة المصلين أن الفتوى ببدعة قراءة الفاتحة للميت تشدد وقسوة قلب فمن يفعل ذلك لا بأس وعليه ان يقول: " اللهم هب ثواب ما قرأته الى روح ابي " ، فكل عمل صالح يصل للميت فالحج يصل للميت.



وتابع: هذه الفتوى يقف خلفها النابتة فهم يحفظون ولا يفهمون النصوص ولاعلتها وما خلف النصوص ولا الحكمة من النص ولا طرق الاستنباط.