كمبوديا تدعو المراقبين الأجانب لمتابعة الانتخابات العامة في يوليو المقبل

دعت كمبوديا المراقبين الأجانب إلى متابعة الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء هون سين بعد حل حزب المعارضة الرئيسي.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الأربعاء/، أن اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت أنه سيتعين على المراقبين الأجانب تسليم تقارير كتابية حول الانتخابات.

يذكر أن المحكمة العليا قد حلت الحزب المعارض العام الماضي في حكم قوبل بإدانة واسعة من المجتمع الدولي، وجاء القرار بعد اعتقال زعيم الحزب كيم سوخا في سبتمبر الماضي؛ حيث اتهم بالخيانة لتآمره مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإطاحة بالحكومة الكمبودية..وفي حال إدانته، فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أكثر من 30 عاما.