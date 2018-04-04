تكريم المشاركين في ملتقى الشارقة للخط

كرم محمد إبراهيم القصير، المنسق العام لملتقى الشارقة للخط العربي "جوهر" ومدير إدارة الشئون الثقافية في دائرة الثقافة، المشاركين في الملتقى صباح اليوم الأربعاء بالشارقة.





تم تكريم أعضاء اللجان المشاركة في أعمال الملتقى وهي اللجنة التحضيرية، لجنة الفرز، لجنة التحكيم، وتكريم ضيوف الشرف في الملتقى، والفنانين المشاركين في المعارض الشخصية، والمعرض الدولي العام، والمعارض الدولية الموازية "تجليات معاصرة"، والنقاد المشاركين في الندوة الدولية الموازية، كما تم تكريم 33 إعلاميًا مشاركًا في التغطية الإعلامية للملتقى من إحدى عشرة دولة عربية وأجنبية.





وتوجّه محمد إبراهيم القصير في ختام التكريم بالشكر والتقدير لجميع المشاركين في الملتقى من لجان ونقاد وفنانين وإعلاميين، مثمنًا مشاركتهم الفعالة، وعبّر جميع المشاركين عن سعادتهم بهذه المشاركة وهذه التجربة الثرية التي استطاعوا من خلالها التعبير بأعمالهم عن ثيمة الملتقى "جوهر"، واطلعوا عن كثب على مشروع الشارقة الثقافي الرائد.





وتهتم إدارة الشؤون الثقافية بتكريم المشاركين في فعالياتها دائما، فهو تكريم للفن والإبداع، ويظل ذا دلالة ومعنى لدى الفنان، للدفع بعجلة الموهبة وصقلها، بناء على رؤى مشروع الشارقة الثقافي والتنويري، ويبقى ضمن استراتيجية إمارة النور التي تنقب عن المبدع أينما حل وارتحل.



