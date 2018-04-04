شاهد .. أمبر هيرد مع اللاجئين السوريين في الأردن

نشرت النجمة الأمريكية أمبر هيرد مجموعة من الصور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تجمعها بالاطفال السوريين في مخيم زعتري بالاردن، خلال زيارتها بالتنسيق مع الجمعية الطبية السورية الامريكية في الاردن.



وظهرت " أمبر" وهي تلعب مع الأطفال معلقة :" شعرت بقمة التواضع والفخر لقضائي يوما رائعا وتعلمت الكثير من روحهم الحلوة .. فهم نمور زعتري، فهؤلاء المحاربون ذكروني كيف تكون القوة والصمود شكرا لكم".



وأمبر ليست النجمة العالمية الاولى التي تزور المخيم الاردني بل سبقتها النجمة العالمية أنجلينا جولي التي تشغل منصب مفوضية شئون اللاجئين للامم المتحدة.

