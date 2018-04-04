ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد .. أمبر هيرد مع اللاجئين السوريين في الأردن

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:30 م
أمبر هيرد
أمبر هيرد
شروق ابراهيم
نشرت النجمة الأمريكية أمبر هيرد مجموعة من الصور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تجمعها بالاطفال السوريين في مخيم زعتري بالاردن، خلال زيارتها بالتنسيق مع الجمعية الطبية السورية الامريكية في الاردن.

وظهرت " أمبر" وهي تلعب مع الأطفال معلقة :" شعرت بقمة التواضع والفخر لقضائي يوما رائعا وتعلمت الكثير من روحهم الحلوة .. فهم نمور زعتري، فهؤلاء المحاربون ذكروني كيف تكون القوة والصمود شكرا لكم".

وأمبر ليست النجمة العالمية الاولى التي تزور المخيم الاردني بل سبقتها النجمة العالمية أنجلينا جولي التي تشغل منصب مفوضية شئون اللاجئين للامم المتحدة.
شاهد .. أمبر هيرد مع اللاجئين السوريين في الأردن
شاهد .. أمبر هيرد مع اللاجئين السوريين في الأردن
شاهد .. أمبر هيرد مع اللاجئين السوريين في الأردن
شاهد .. أمبر هيرد مع اللاجئين السوريين في الأردن

ترشيحاتنا

خبير منشطات يكشف حقيقة إيقاف محمد صلاح وعدم المشاركة في المونديال.. فيديو

«المجتمعات العمرانية»: مشروع واحة أكتوبر نقلة حضارية.. فيديو

خالد الغندور يحكي واقعة كادت تنهي مسيرة «الثعلب الصغير».. فيديو

هنية يهاتف أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني .. لهذا السبب

مسلسل محمد الفاتح الحلقة 3 ضمن قائمة الأعلى مشاهدة في تركيا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر نجوى إبراهيم الحقيقي

القضاء ينصف أرباب المعاشات.. ضم 80% من قيمة العلاوات إلى "المعاش".. ونواب القوى العاملة: الحكم سارٍ على الجميع بـ"أثر رجعي"

انتحار شاب شنقا داخل منزله بالمنوفية

مدافع مانشستر سيتي يتغنى بقدرات الدولي محمد صلاح

ترامب يهاتف نتنياهو لبحث "صفقة القرن"

شوارع وسط البلد تتزين بـ"الأشجار والورود" احتفالا بعيد الربيع.. فيديو وصور

تعرف على أسعار الحج السياحي هذا العام .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هاشتاج "الاحتفاء بولي العهد مطلب شعبي‬⁩" يشعل تويتر

"قصقوصة" بورسعيد تغزو "شرم الشيخ للمسرح الشبابي".. صور

كشف أثري جديد في واحة سيوة.. صور

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير الكورنيش وشارع الجلاء بطنطا .. "صور"

شاهد.. «جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد مايا أنجيلو

فيديو

الأطفال يغنون "قالوا ايه" خلال احتفال الداخلية بيوم اليتيم .. فيديو
«المجتمعات العمرانية»: مشروع واحة أكتوبر نقلة حضارية.. فيديو
الخارجية: مصر لديها رؤية واضحة لمصالحها وأمنها المائي.. فيديو
هذا ما يجب أن تفعله عند التأكد من إصابة طفلك بالتوحد.. فيديو
شوارع وسط البلد تتزين بـ"الأشجار والورود" احتفالا بعيد الربيع.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟