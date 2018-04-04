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أخبار البلد

معيط: نظام التأمين الصحى يتمتع بـ"الاستدامة المالية"

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:20 م
محمد معيط مساعد وزير
محمد معيط مساعد وزير المالية
محمود نوفل
أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على تطبيق التغطية الصحية الشاملة من خلال قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص كل الموارد اللازمة لإنجاح التأمين الصحي الجديد.

وأوضح معيط خلال مشاركته في احتفالية منظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمي أن القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل سيغير الأوضاع الصحية في مصر، مضيفا أنه أيضا سيكون إصلاحا شاملا للقطاع الطبي في مصر.

وكشف معيط أنه تم تخصيص جزء من كل جنيه يدخل خزانة الدولة بالإضافة إلى الاشتراكات ومساهمات المشتركين بجانب حزمة من الضرائب وذلك لضمان استدامة تمويل التأمين الجديد الذي لم يكن ليرى النور لولا الدعم السياسي من الرئيس السيسى بجانب الدعم البرلماني.

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