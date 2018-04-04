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محافظات

حسام المغازي : مشروع الـ1.5 مليون فدان «مظلوم إعلاميًا»

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:22 م
وزير ري سابق : مشروع
وزير ري سابق : مشروع 1,5 مليون فدان سيحدث نفلة نوعية للمنيا
أيمن يونس
قال الدكتور حسام الدين محمد المغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، وأستاذ ورئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن هناك ظلمًا إعلاميًا لمشروع المليون ونصف فدان، لعدم تسليط الضوء عليه بالشكل الكافي بالإعلام لصعوبة الوصول لأماكن المشروع، حيث أنه لا يقل أهمية عن المشروعات القومية الكبرى في مصر، موضحًا أن أكثر من 40% من مشروع المليون ونصف فدان، بإجمالي 600 ألف فدان تقع داخل محافظة المنيا، وبذلك تكون جامعة المنيا والمحافظة هي الأكثر اهتمامًا بهذا المشروع، مما يكون له عظيم الأثر لطلاب جامعة المنيا لكون المشروع يحتاج التخصصات الزراعية والهندسية وغيرها من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتابع أن مشروع المليون ونصف فدان مشروع تنموى قبل أن يكون زراعيًا وله مجموعة من الأهداف الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائى ولسد العجز وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية التي تتمثل فى توفير فرص عمل للأجيال القادمة، وزيادة الناتج القومى، هذا إلي جانب البُعد البيئى الذي يهدف الحصول على محاصيل خالية من التلوث، وبعد أمني بتعمير المناطق الحدودية لكونه خط دفاع لمواجهة الإرهاب الذى ياتى من تلك الحدود.

وذكر "وزير الرى الأسبق" خلال، الندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة المنيا، عن "مستقبل المياه فى مصر"، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبوالمجد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور السيد عبده عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور "محمد جلال حسن" نائب رئيس الجامعة أن هذه الندوة تعد فرصة للاستفادة والتعلم من أحد علماء مصر الأجلاء ورجال السياسة، للتعرف على الكثير من المعلومات من مصدرها الحقيقى وبشفافية ووضوح لمواجهة مشاكل المياه والحلول المفترضة لها

وقال الدكتور "السيد عبده" إن كلية الزراعة تحرص بصفة مستمرة على عقد وتنظيم ندوات هامة فى مختلف المجالات الخاصة بالزراعة والمياه والصرف وخاصة ما يرتبط منها بمواجهة المشاكل المستقبلية، سعيًا منها لتخريج طالب على دراية وعلم وتوسيع آفاقهم العلمية ومداركهم، وإثارة الاهتمام بهذه المشاكل.
حسام المغازي : مشروع الـ1.5 مليون فدان «مظلوم إعلاميًا»
حسام المغازي : مشروع الـ1.5 مليون فدان «مظلوم إعلاميًا»
حسام المغازي : مشروع الـ1.5 مليون فدان «مظلوم إعلاميًا»

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