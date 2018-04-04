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زراعة 360.5 ألف فدان قمح وتجهيز 32 صومعة وشونة للتوريد بالبحيرة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:18 م
زراعة 360.5 ألف فدان
زراعة 360.5 ألف فدان قمح وتجهيز 32 صومعة وشونة للتوريد
جمالات الدمنهورى
أنهت كافة الإدارات الزراعية بمحافظة البحيرة استعداداتها لموسم حصاد القمح بجميع المدن والمراكز كما تم تجهيز جميع الصوامع التي سيجري تخزين الأقماح بها.

وأكد الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، في بيان، على زراعة 360 ألفا و487 فدان قمحًا بدائرة المحافظة والانتهاء من كافة استعدادات الإدارات الزراعية بالمدن والمراكز والجمعيات الزراعية لموسم الحصاد هذا العام، مشيرا إلى أنه من يتوقع توريد مليون طن من القمح لهذا العام يخزن منها 500 ألف طن قمح.

وأوضح المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بأنه تم الانتهاء من تجهيز 32 صومعة وشونة بدائرة المحافظة لاستقبال عمليات توريد القمح مشيرا الى تشكيل لجنة مشكلة لمعاينة الشون، وتحديد السعة التخزينية لكل شونة بما يتوافق مع المساحة المنزرعة، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات، لافتا إلى صرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.

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