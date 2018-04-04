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محافظات

دمياط تتزين لاستقبال أعياد الربيع

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:24 م
محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب مختار

أعلنت محافظة دمياط حالة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع ، وتزينت مدينة رأس البر لاستقبال روادها بدءا من الاحد المقبل لقضاء أجازة شم النسيم.

ومن جانبه أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط ،أن المحافظة أستعدت لاستقبال أعياد الربيع والزائرين لمصيف رأس البر من أبناء المحافظة وخارجها ،وتم التشديد على حسن معاملة رواد المصيف.

أكد محافظ دمياط علي تعاون جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير جميع الخدمات لرواد مدينة رأس البر أثناء احتفالات أعياد شم النسيم خاصة قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف ومديرية الصحة ومديرية التموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

وتم التشديد على مديرية الصحة بدمياط بانعقاد غرفة الطوارئ الوقائية بمديرية الشئون الصحية على مدار ال ٢٤ ساعة خلال الأيام القادمة ، علاوة على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة وتواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات وكذلك أكياس الدم والتعامل مع جميع المرضى علي أكمل وجه والمرور المستمر علي أقسام الطوارىء والمستشفيات، ومضاعفة اطقم الطوارئ والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات.

ومن جانبه قال مجدى خاطر ،رئيس مجلس مدينة رأس البر ،ان المدينة تستقبل خلال يوم شم النسيم مالايقل عن مليون مواطن ولهذا فانه تم الاستعداد التام لاستقبال هذا العدد من المواطنين وأكثر وتم تزيين المدينة والحدائق العامة المنتشرة بالمصيف .

وأضاف ، تم وضع اللوحات الإرشادية بجميع شوارع المدينة بالإضافة إلي شاطئ البحر،والتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالارشادات.

وأشار الى انه تم تشكيل غرفه طوارئ بالمجلس تعمل على مدار اليوم لتلقي اى شكاوى من المواطنين .

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