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محافظات

سكرتير المنوفية يشهد فعاليات المؤتمر الطبي لمكافحة العدوى "صور"

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:24 م
سكرتير المنوفية يشهد
سكرتير المنوفية يشهد فعاليات المؤتمر الطبي لمكافحة العدوى
محمد احمد
شهد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر مكافحة العدوى بين الواقع والمأمول لعام2018، بمستشفى شبين الكوم التعليمى بحضور الدكتور محمد فوزى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب بجامعة المنوفية والدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي وعدد من الأطباء المشاركين فى المؤتمر.

وأشار مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمى إلى أن المؤتمر يناقش التحديثات فى سبل إجراءات مكافحة العدوى فى المستشفيات والمنشأت الصحية ويحاضر فى المؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين.

واكد الدكتور محمد عامر سكرتير المؤتمر، بأن المؤتمر يخرج بعدة توصيات منها تفعيل مكافحة العدوى وإتباع سياسة الأمان وكيفية التعامل مع النفايات الخطرة فى المستشفيات والمنشئات الصحية.

وأوضح الدكتور هاني نصر أن إختيار موضوع المؤتمر يأتي إيمانا بدور الهيئة في عملية التدريب المستمر ونشر العلم والخبرة بين الأطباء ومن يقدمو الخدمة الطبية للمريض، مؤكدًا علي تقديم كافة الدعم لتوفير كل الإمكانيات اللازمة للتدريب في طرق مكافحة العدوي فنحن جميعًا أبناء هذا الوطن وتقع علينا مسؤلية تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء مصرنا الحبيبة.

فيما أشاد السكرتير العام على تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي تعمل علي رفع مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ،معربا عن سعادته بمشاركة هذا الكم الكبير من العلماء علي أرض المحافظة مطالبا الأطباء بتحقيق الإستفادة الكبري من هذه المؤتمرات من أجل رفعة وطننا الغالي ، مشيرًا إلى أن مستشفى شبين الكوم التعليمى صرح علمى كبير يشهد الجديد فى مجال التدريب والتعليم الطبى .

وفى الختام قدم الدكتور محمد طاحون شهادة تقدير ودرع للدكتور أيمن مختار والدكتور هاني نصر علي ما قدموه من جهد وعطاء متميز في خدمة ورفع كفاءة العمل بالمستشفي والنهوض بالمنظومة الطبية بالمحافظة
سكرتير المنوفية يشهد فعاليات المؤتمر الطبي لمكافحة العدوى "صور"
سكرتير المنوفية يشهد فعاليات المؤتمر الطبي لمكافحة العدوى "صور"
سكرتير المنوفية يشهد فعاليات المؤتمر الطبي لمكافحة العدوى "صور"
سكرتير المنوفية يشهد فعاليات المؤتمر الطبي لمكافحة العدوى "صور"
سكرتير المنوفية يشهد فعاليات المؤتمر الطبي لمكافحة العدوى "صور"

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