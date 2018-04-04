ماراثون خيري على كورنيش السويس بمشاركة 120 طفلا في "يوم اليتيم"

أعلنت جمعية شباب السويس للتنمية والأعمال الخيرية عن تنظيم ماراثون خيري للأطفال بمناسبة يوم اليتيم للعام السابع على التوالي يوم الجمعة 6 ابريل، بكورنيش السويس بمشاركة 120 طفلا.



وقال احمد عامر رئيس مجلس ادارة جمعية شباب السويس ان الماراثون يضم 120 طفلا يتيما من الحالات التى تراعها الجمعية مشيرا ان المشاركة فى الماراثون مفتوحة للجميع للمشاركة مؤكدا ان الهدف اسعاد الاطفال .



واضاف ان الجمعية ستنظم احتفالية قبل بدء الماراثون فى احد القاعات بكورنيش السويس الجديد تضم العديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية للاطفال ثم بدء الماراثون عصر يوم الجمعة.