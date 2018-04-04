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اقتصاد

"التخطيط القومي" يناقش تقريرا عن أوضاع الأمن الغذائي العربي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:28 م
معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي - صورة أرشيفية
آية الجارحي
عقد معهد التخطيط القومي جلسة بحثية لمناقشة التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، والذي تناول حالة الأمن الغذائي والتغذية فى العالم مرورا بالمنطقة العربية، وارتباط ذلك بالنزاعات والحروب وتأثيرها على خطط التنمية المستدامة للبلدان بالمنطقة.

وبحسب بيان، حاضر في الجلسة د. سحر إبراهيم البهائي، الأستاذ بمركز التخطيط والتنمية البيئية بالمعهد.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي في اطار المتابعات العلمية التي يعقدها معهد التخطيط القومي لبحث التقارير الاقتصادية ذات الصلة بالمنطقة العربية .

وخلال الجلسة جرى التأكيد على أن هذا التقرير يمثل بداية رصد منتظم للتقدم نحو تحقيق مقاصد الأمن الغذائي والتغذية للعالم العربى التى حددتها خطة عام 2030، وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الأشخاص فى العالم الذين يعانون من نقص التغذية المزمن منذ عام 2014 حيث وصل العدد إلى 815 مليون شخص، وارجع التقرير السبب إلى انخفاض توافر الأغذية وزيادة أسعار الغذاء وانتشار النزاعات المسلحة وأعمال العنف.

كما تمت الإشارة إلى وجود علاقة بين الأمن الغذائي والتغيرات المناخية بالاضافة إلى النزاعات المسلحة التي تساهم فى زيادة عدد المشردين، وأن النزاعات تعد سببا رئيسيا فى المجاعات والأزمات الغذائية بسبب تدمير المخزون من المواد الغذائية وتهجير السكان وزيادة المضاعفات الصحية، فقد أدت النزاعات إلى نزوح أكثر من 15 مليون شخص عام 2016 وغالبيتهم من سوريا واليمن والعراق وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا والصومال.

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