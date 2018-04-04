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أخبار العالم

ترامب وزعيم الأغلبية بالكونجرس يبحثان سبل خفض مليارات من الموازنة الأمريكية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:23 م
الرئيس الامريكي ورئيس
الرئيس الامريكي ورئيس الاغلبية في الكونجرس
على صالح
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريون في الكونجرس الى حشد غالبية الأصوات التي من شأنها أن تصوت بالموافقة على استقطاع مليارات الدولارات من موازنة الولايات المتحدة في سبيل ترشيد الإنفاق، لاسيما من اتفاق تمويل الحزبين بالمقارنة مع الحد الذي توصلوا إليه الشهر الماضي، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطة.

وقالت المصادر إن مسئولي البيت الأبيض يعملون بشكل وثيق مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفن مكارثي (ر - كاليفورنيا) على حزمة إنقاذ.

وليس من الواضح ما هي البرامج التي يمكن استهدافها أو متى سيصوت مجلس النواب.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض قد استهدف عشرات البرامج في اقتراح ميزانية ترامب لعام 2019.

كما اقترح البيت الأبيض نحو 15 مليار دولار من التخفيضات في الميزانية كجزء من حزمة إغاثة الأعاصير في العام الماضي، والتي لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها.

وبموجب قانون الموازنة لعام 1974، يمكن لقرار الإلغاء أن يمرر مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة. الانقسام السياسي في مجلس الشيوخ هو 50-49 حتى اليمين الجمهوري سيندي هايد سميث ليحل محل السيناتور السابق ثاد كوكران (R-Miss.). لكن بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ قد يرفضون إجراء مثل هذه التخفيضات بعد أن دعموا في الآونة الأخيرة مشروع قانون الإنفاق الشامل.

كما يدرس البيت الأبيض ما إذا كان سيرسل اقتراحا بضم حق النقض إلى الكونغرس ، الذي أعلن أنه غير دستوري في الماضي. وطالب ترامب بسلطة حق النقض (الفيتو) من أجل تقليص برامج الإنفاق التي يفضلها الديمقراطيون.

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