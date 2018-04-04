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محافظات

المنوفية تكرم الأمهات المثاليات بالاستاد الرياضي.. صور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:19 م
المنوفية تكرم الأمهات
المنوفية تكرم الأمهات المثاليات بالاستاد الرياضي
محمد احمد
نظمت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الأمهات المثاليات بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضي في مدينة شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، والدكتور الاحمدى الوكيل وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حيث بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وقال الأحمدى الوكيل إن المديرية تلقت 33 طلبا للحصول على لقب الأم المثالية وتم تشكيل لجنة لدراسة وفحص هذه الطلبات برئاسة السكرتير العام، وتم استبعاد 23 طلبا لا تنطبق عليهم شروط وزارة التضامن الإجتماعي، مؤكدا أن هذه اللجنة أدت عملها بمنتهى الشفافية والحيادية.

وأشار إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يأتى كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع، موضحا أن الأم المصرية أعطت معنى كبيرًا لقيمة التضحية حيث قدمت أبناءها شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن، وأن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزى لكل من ساهم في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها .
المنوفية تكرم الأمهات المثاليات بالاستاد الرياضي.. صور
المنوفية تكرم الأمهات المثاليات بالاستاد الرياضي.. صور
المنوفية تكرم الأمهات المثاليات بالاستاد الرياضي.. صور
المنوفية تكرم الأمهات المثاليات بالاستاد الرياضي.. صور
المنوفية تكرم الأمهات المثاليات بالاستاد الرياضي.. صور

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