المتحدث باسم البرلمان: قادرون على تشكيل حكومة..ونميل لرفض بقاء «الجندي»

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الاعلامى لمجلس النواب، إن البرلمان فى انتظار خطاب رئيس الجمهورية، بشأن تكليف تشكيل الحكومة المقبلة، لافتا إلى أن تشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات الرئاسة أمر ليس الزاميا على رئيس الجمهورية، وانما جرى العرف على ذلك.



وحول موقف البرلمان من تشكيل الحكومة الجديدة حال تكليف الرئيس لها، اوضح حسب الله فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان المجلس ينظر للموضوع برؤية شاملة، من خلال أسماء الوزراء بالتشكيل الجديد وبرنامج الحكومة.



وتابع، قد يكون هناك عدد من الوزراء الحاليين بالتشكيل الجديد، وبالتالى سيقوم المجلس بتقييم أداء من بقى من الوزراء القدامى، بالاضافة الى دراسة السيرة الذاتية للوزراء الذين ستطرح اسمأؤهم لاول مرة.



وردا على عما اذا كان البرلمان مضطرا للموافقة على التشكيل الحكومى المرسل من الرئيس، اكد حسب الله، ان المجلس ليس مضطرا لذلك، خاصة وان المادة ١٤٦ من الدستور نصت على عدد من الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة.



وردا على اذا كان ائتلاف دعم مصر قادرا على تشكيل حكومة، وفقا لنص المادة ١٤٦، اكد المتحدث الرسمى والقيادى بائتلاف دعم مصر، ان الائتلاف قادر على تشكيل الحكومة كاملة، موضحا ان من بين ثناياه عدد كبير من الخبرات و المستشارين، واشار الى ان الائتلاف لم يتطرق الى هذه النقطة حاليا، وانه فى انتظار تشكيل الرئيس.



وحول تقييمه لأداء الحكومة الحالية، أوضح ان لدى اغلب نواب الائتلاف، تحفظا على أربعة او خمسة وزراء، رافضا ذكر أسماءهم.



وحول أزمة البرلمان مع اللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، أكد أن هناك اتجاها لرفض الجندى، وقال:" لسنا فى خناقة مع الحكومة، ولكن تكرر الأمر منه بسقطات ماكان يجب ان تخرج منه".