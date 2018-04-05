فتيات يعانين من الابتزاز بسبب «جروبات فيس بوك».. سيدة تعرضت للابتزاز بسبب جروب للأزياء.. وأحد جروبات التنمية البشرية يسبب مشكلة لفتاة جامعية

فتاة تروي تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي

سيدة تعرضت للابتزاز بسبب صورها عبر الإنترنت

استشاري نفسي يكشف خطورة جروبات مواقع التواصل الاجتماعي

تتعرض الكثير من الفتيات إلى التحرش الجنسي عبر الكثير من الجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومعظمهن لا يعلمن كيفية الحماية من تلك التصرفات اللاتي يتعرضن لها، وهو ما قد يسبب أزمة كبيرة.رصدنا مجموعة من الحالات التى تعرضت لها الكثير من الفتيات فى جروبات السوشيال ميديا والتى تسببت فى مشكلات عديدة بالنسبة للفتيات.فأكدت الفتاة "ش. أ"، إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعرضت للتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث حاول أحد الأشخاص التعرف على مشكلتها التى تعانى منها وهي اسمرار عدة مناطق في جسدها، وهو ما جعلها تدخل على أحد الجروبات لطلب وصفات للتفتيح.وقالت إنها عقب مشاركة الأزمة التى تعانى منها وجدت حسابا خاصا بفتاة تسألها عن مشكلتها لمحاولة وصف علاج لها لكنها طلبت منها صورا لتلك المناطق، ومن خلال حديثهما اكتشفت أنه حساب شخصي لشاب يدعى أنه فتاة.فيما قالت سيدة أخرى تدعى "ر. أ"، إنها تعرضت بالفعل إلى الابتزاز عن طريق أحد جروبات "فيس بوك" المخصصة للفتيات، والغريب فى الأمر أنه جروب شهير يضم شريحة ضخمة من الفتيات والسيدات.وأوضحت السيدة الثلاثينية أن هناك سيدة بحساب وهمى زعمت أنها تقوم بتفصيل الأزياء، وقامت بمشاركة مجموعة من الصور الكثيرة لتلك الأزياء، وهو ما دفع السيدة الثلاثنية الى إرسال طلب صداقة للحساب وبدأ الحديث بالتكلم عن الأزياء التى ترغب في تنفيذها، إلا أنها بدأت تطلب منها صورا لأماكن معينة فى الجسم لمعرفة المقاسات.وأضافت أنها قامت بإرسال الصور لها على أساس أنه سيدة تقوم بتفصيل الأزياء ورسالها "أونلاين"، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أنه رجل متخفٍ فى "أكونت" سيدة، وذلك بعد قيامه بطلب صور معينة أخرى.وأكدت أنها بعد ذلك أرسلت رسالة للأكونت أنها غير راضية عن طريقة المعاملة، وهنا بدأت الطريقة تختلف تماما وطلب منها مزيدا من التعامل بدلا من نشر الصور الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، منوهة بتعرضها للكثير من المشكلات عقب ذلك ولكنها قامت بإبلاغ عمها الذى تدخل وحاول مقابلة الرجل لمنحه المال مقابل مسح الصور.كما أكدت فتاة عشرينية، طالبة في إحدى الجامعات الخاصة، أنها كانت تحكي عن مشكلة لها عبر جروب للفتيات فقط خاص بالتنمية البشرية والعلاقات الاجتماعية، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أن أحد أصدقائها فى الجامعة والذى كانت على خلاف معه استغل الجروب وقام بالتحدث عن تلك المشكلة أمام أصدقائها فى الجامعة، وهو ما سبب لها ذعرا شديدا.وأكد الدكتور جمال عبد المجيد، استشارى الطب النفسي، أن الكثير من الجروبات التى تخص الفتيات أغلبها تكون جروبات وهمية ولا يكون القائمون عليها فتيات كما يدعي البعض.وقال "عبد الحميد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه عالج الكثير من الفتيات اللاتي تأثرن بشكل نفسي عقب تعرضهن للابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن هناك بعض الأمور التى يمكن الحرص عليها عند دخول هذه الجروبات وفي حال التعامل مع أى شخص عبر "فيس بوك"، وذلك بالتأكد من هويته وعدم إرسال أي صور شخصية تحت أى ظرف حتى إذا كان الغرض منه شراء ملابس عبر مواقع التواصل الاجتماعى.