محافظ الدقهلية يشهد احتفالية "الاورمان" بـ"يوم اليتيم".. صور

شهد الدكتور احمد الشعراوى محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء الاحتفاليه التى تنظمها جمعية الأورمان بـ"يوم اليتيم" وذلك بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة .



بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية، ومن المقرر إجراء مسابقات والاحتفال بـ 1200 طفل يتيم وتكريم الطلبة المتفوقين علميا ورياضيا وحفظة القرآن الكريم بمبالغ مالية.



كما سيتم تكريم 22 أما مثالية من الامهات الارامل بمبالغ مالية وهدايا لـ 350 طفلا يتيما ملابس جديدة.



فيما ستشهد الفترة المسائيه اليوم زفافا جماعيا لـ 13 عروسة حيث سيتم عقد قران 5 يتيمات بوكالة المحافظ، وتوزيع مساعدات مالية لكل عروسه بمبلغ 9000 جنيه بالإضافة إلى غسالة واطقم زجاج وتوزيع 12 شيك لعدد 12 عروسة يتيمة بمبلغ 7000 لكل عروسة، إضافة الى حفل غنائى وزفه بلدى مع الخيل.