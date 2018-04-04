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محافظات

انطلاق فعاليات منتدى الشباب العربي للبيئة الساحلية بشرم الشيخ

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:23 م
انطلاق فعاليات منتدى
انطلاق فعاليات منتدى الشباب العربى للبيئة الساحلية بشرم الشي
نضال المصرى
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن أساس الاستثمار والجذب السياحي للمحافظة يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي الأمن والأمان وبيئة نظيفة سواء بحرية أو برية وجو صحي طوال العام وشمس ساطعة.

وتعتبر محافظة جنوب سيناء، ذات مغريات سياحية تعتمد على موارد البيئة الطبيعية نادرة الجمال وفريدة المناخ فلدينا بيئة ساحرة ذات مناخ معتدل طوال العام، الأمر الذي جعل من جنوب سيناء مقصدا للسياحة من كافة أنحاء العالم وهذا يجعلنا لا ندخر جهدًا في سبيل حماية بيئتنا الفريدة التي تعتبر مصدر الجذب للسائح وأن كل فرد على أرض المحافظة مقتنع أن السبب الرئيسي فيما وصلت اليه جنوب سيناء من تنمية وازدهار وشهرة وهو نتيجة الحفاظ على الطبيعة والبيئة .

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى الشباب العربى للبيئة الساحلية بشرم الشيخ تحت شعار "التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل العربية" بمشاركة ممثلي 14 دولة عربية وإفريقية وعدد 200 مشارك وحضور ممثلى جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والإيسيسكو.

وقال إن أصدق دليل علي أن جنوب سيناء تتمتع بمناخ وطبيعة بيئية نظيفة هو حصول مدن المحافظة علي العديد من الجوائز فقد مدينة شرم الشيخ علي جائزة منظمة اليونسكو كأفضل مدينة للسلام والجمال علي مستوي العالم كما قامت منظمة اليونسكو بتصنيف مدينة سانت كاترين كواحدة من أهم مناطق التراث الثقافي الطبيعي العالمي وأيضا تم اختيار منطقة رأس محمد كأفضل منطقة للغوص علي مستوى العالم كما أن حصول مدينة طور سيناء عاصمة المحافظة علي جائزة الوعي البيئي على مستوى المدن العربية يعتبر اصدق دليل علي الجهود التي لا تنقطع في مجال حماية البيئة.

وطالب المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتلاقي الأفكار للخروج بالتوصيات والقرارات التي من شأنها مواجه مشكلة التغيرات المناخية خاصة اننا نستعد لاستضافة الاجتماع الرابع عشر للتنوع البيولوجي" cpo " في نوفمبر 2018 حيث سيجتمع صناع القرار من أكثر من 190 دولة لمناقشة وسائل تقليل فقدان التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي لكثير من شعوب العالم .

وأشار المحافظ الي أن تغير المناخ سيكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها في مؤتمر التنوع البيولوجي لأنه له تأثير مباشر علي سلامة النظم الأيكولوجية وقدرتها علي توفير الاتزان الأيكولوجي علي نحو فعال والقيام بوظائفها كما كانت دائما .

قال المحافظ لقد شاهدنا الآثار السلبية لحالة عدم الاتزان الايكولوجي علي المستوي المحلي حيث تأثرت الشعاب المرجانية لدينا من خلال التبييض واذا لم يتم علاجها بشكل جيد سيترتب علي ذلك عدم القدرة علي استرجاع الاتزان الأيكولوجي الطبيعي في المنطقة موضحا أننا نحتاج الي ابراز الدور الهام للمحافظات في تنفيذ خطط التكيف الوطنية .

ناشد المحافظ بضرورة اشراك المحافظات كأصحاب المصلحة الرئيسة في عملية التخطيط من أجل اثراء الخطة بخبراتهم المحلية بحيث تخدم الخطة الموضوعة احتياجاتهم في ظل الموارد المحدودة ووفقا للأولويات المختلفة لكل محافظة .

وأكد "ايما نوبيل دلامين "رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بدولة سوازيلاند أن هذا المنتدى يضم فريق من الخبراء المعنية بالاسهامات الوطنية والتي ستسعي لتوفير الدعم الفني لعملية صياغة وتنفيذ برنامج العمل لتحقيق الرؤية التي سيتم التوصل اليها .

واشار الدكتور "مويلاروجو " عمدة كليماني بدولة موزمبيق الي أن المنتدي يسعي الي وضع آليات تنفيذية تضمن الحد من الظواهر السلبية التى تهدد البيئة الساحلية وتفعيل دور الهيئات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدنى للحفاظ على السياحة البيئية الساحلية بالاضافة الي تفعيل دور الشباب وتوعيتهم بالمخاطر البيئية وبحث تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة العربية للمساهمة فى حل المشكلات البيئية

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