ندوة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا بالمدارس الثانوية بالمحافظة



حيث ضمت القافلة فريق كامل من كلية الطب على رأسهم الدكتورة: منال فايز ابو سمرة أستاذ الأشعة بكلية الطب منسق الوحدة ومسئول الشعبة الصحية بالوحدة، والدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق ومنسق عام الوحدة بالجامعة.



وأشار الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة بأن الندوة تطرقت لأحد أنوع وأشكال العنف ضد المرأة المتمثل في الإهمال الطبي والحرمان من حقها في تلقى العلاج المناسب، وهي من أشد أنواع الإيذاء والعنف الواقع عليها.



وقد تناولت الدكتورة منال فايز خطورة مرض سرطان الثدي ، موضحةً تقدم العلم الحديث في الإكتشاف المبكر لهذا المرض الخطير والوقاية منه واكتشافه في مراحل مبكرة وتحقيق نسبة شفاء تصل لأكثر من 90%.



مضيفةً أن تقديم تلك الخدمة سيتون مجانا لكل السيدات فوق سن الـ 40 بتقديم البطاقة الشخصية. وقريبا ستوفر سيارة متنقلة داخل حرم جامعة المنيا بتوقيع الكشف والأشعة مجانا .



عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا ندوة بمدرسة المنيا الثانوية بنات الحديثة بالمنيا.