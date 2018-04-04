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برلمان

رئيس خطة النواب: تغيير الحكومة بيد الرئيس السيسي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:25 م
صدى البلد
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
قال حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الخطة والموازنة، إن تغيير الحكومة بيد رئيس الجمهورية، وذلك طبقا للدستور في مادته 146.

وأوضح عيسى- في تصريحات للمحررين البرلمانيين -أنه جرى العرف بروتوكوليا على أن تستقيل الحكومة عند ولاية الرئيس الجديد، موضحا أن الأمر بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توليه الولاية الثانية، وله الإبقاء على الحكومة أو إقالتها أو إجراء تغيير محدود فيها، والأمر للبرلمان فيما بعد.

وبشأن الحديث عن موازنة الحكومة التي أرسلت منذ يومين للبرلمان قال عيسى: إنها لم تحال للجنة بعد، موضحا أنها قد تحال خلال ساعات.

وأشار عيسى إلى أن البرلمان بانتظار بيان وزيري المالية والتخطيط بشأن الموازنة، على أن يتم توزيعها على اللجان المختصة فيما بعد.

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