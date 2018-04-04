وزيرالصحة والغضبان يتفقدان تطوير وحدتي رعاية أولية ببورسعيد

تفقد الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير وحدتي رعاية أولية الكاب وبحر البقر القديمة، حيث يتم تطويرهما بحوالي ١٦ مليون جنيه، تمهيدًا لدخولهما منظومة التأمين الصحي الجديدة.



أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان وحدة الكاب تتكون من أرضي وعلوي وانشئت عام ١٩٨١، ويتم تطويرها ورفع كفاءتها بحوالي ٨ ملايين جنيه، لافتًا الى انها كانت تخدم ١٧٠١ مواطن، وعند تطبيق النظام الجديد سوف يتم ربط ٢٠ ألف مواطن عليها لتقدم لهم الخدمة الطبية، مشيرًا الى انها تبعد عن المستشفى العام ببورسعيد حوالي ٣٥ كيلو.



وأضاف "مجاهد" ان وحدة بحر البقر القديمة يتم رفع كفاءتها، حيث تتكون من أرضي وعلوي، وتم انشائها عام ١٩٧٨، وتبعد عن المستشفى العام ببورسعيد ٤٢ كيلو، لافتًا الى ان السيد الوزير وجه بسرعة الانتهاء من تلك الوحدات قبل بداية يوليو القادم.



الجدير بالذكر انه يتم تطوير ورفع كفاءة ٢٢ وحدة أولية بمحافظة بورسعيد، بالاضافة الى انشاء ١٨ وحدة جديدة.

