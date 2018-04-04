بعد التمويل القطرى.. تنظيم الإخوان الدولى يدعو سعد الدين ابراهيم لاجتماع في تركيا



علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة ان "سعد الدين ابراهيم، رئيس مركز ابن خلدون تلقى دعوة من التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية لزيارة تركيا لعقد لقاء مع قيادات التنظيم لوضع سيناريو عودة الجماعة للمشهد السياسي المصري".



وكانت مصادر أكدت لـ"صدى البلد" أن دولة قطر وضعت ميزانية مفتوحة لسعد الدين إبراهيم، بهدف شراء مساحات إعلانية للتشكيك في مستقبل الاقتصاد المصري".



وقام سعد الدين خلال القترة الماضية بالتواصل مع القنوات الإخوانية التى تحرض على البلاد وتعمل على إشاعة الفوضى وعلى رأسهم قناة الجزيرة القطرية وذلك قبل الانتخابات الرئاسية بغرض مهاجمتها.