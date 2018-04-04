مطربون يعتزلون الفن والغناء مؤقتا لأسباب دينية.. أبرزهم فضل شاكر وحلمي عبد الباقي.. صور

فضل شاكر يعود لجمهوره بأغنيات رومانسية

حلمى عبد الباقي يعود بعد غياب 16 عامًا

خالد علي يختفي ويعود بأغانٍ دينية

المطرب المغربي عبد الهادي بلخياط يتحول من مطرب إلى داعية



فضل شاكر



يعتبر الفنان فضل شاكر من أشهر المطربين الذين اعتزلوا الغناء والفن اكثر من مرة لأسباب دينية.



فمن سنوات عاش فضل صراعا داخليا مع نفسه، لشعوره بالتقصير تجاه دينه في ظل ما يملكه من نزعة دينية واضحة فى شخصيته ويعرفها عنه المقربون منه، وكانت أيامه الفنية الأخيرة شاهدة على ذلك، حيث اختفى تقريبا عن الساحة الفنية واختفت معه حفلاته ومهرجاناته التى يشارك فيها، وبدأ يظهر كثيرا فى الجلسات الدينية بل اتهم بانضمامه لاحدى الجماعات الارهابية ونشرت له صور وهو يحمل السلاح وحكم عليه بالسجن لتورطه فى القتل . وأصدرت المحكمة العسكرية حكمًا علي فضل في أحداث عبرا، بـ 15 سنة أشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه تقديم بندقيته.



وبعد عام تقريبا اعلن فضل شاكر العودة ولكن من خلال الاغانى الدينية وبالفعل قدم دويتو مع الداعية والمنشد مشارى راشد .وبعد عام وتحديدا فى نهاية عام 2017 ظهر نجل الفنان فضل شاكر لعالم الموسيقى ويدعى محمد وبدا يعيد اغانى والده ثم قدم بعد ذلك اكثر من اغنية بمفرده وحقق نجاحا.



ومن ايام تفاجأنا باعلان فضل شاكر العودة للغناء من جديد وطرح أولى أغانيه وهى بعنوان "ليه الجرح" وذلك بعد الاتهامات العديدة بانضمامه إلى الجماعات الإرهابية واعتزاله الفن.



أغنية "ليه الجرح" التي كتب كلماتها الشاعر الكبير هاني عبدالكريم وتقول كلماتها: "ليه الجرح لو من غالي يدبح بالبطئ.. وليه الفرحة مشيت من طريق و انا ف طريق .. ليه كتر الوجع خلاني مش حاسس بشيء.



المطرب المغربى عبد الهادي بلخياط



اعلن الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط من سنوات انه اعتزل الفن نهائيا وتحول لداعية إسلامي.



وأعلن ذلك اثناء مشاركته فى مهرجان موازين عام 2010 واعلن ان ذلك اخر اعماله الفنية.



وأضاف انه سيتفرغ بعد ذلك إلى الابتهالات والإنشاد الديني لأنها "غذاء للروح والوجدان".



وأكد عبد الهادي بلخياط أن الفنان عموما عليه رسالة يجب أن يؤديها على أكمل وجه احتراما لجمهوره الذي يمنحه الأحاسيس الجميلة والمشاعر الطيبة ومنها يستلهم إبداعاته وعطاءاته لهذا الجمهور.



حلمى عبد الباقي



يعتبر الفنان حلمى عبد الباقى من مطربي التسعينيات والذين حققوا نجاحا كبيرا .وبالرغم من انتشاره بقوة الا انه فجأ ة اعتزل الفن دون ذكر اى اسباب مقنعة.



وقال خلال ندوة فى صدى البلد انه اصيب بالتشاؤم مع انتشار المطربين اللبنانيين وكذلك كليباتهم.



واضاف انه سافر وأدى مناسك الحج وبعدها عاد في حالة غريبة وقرر أن يبتعد قليلا لكنه عاد هذا العام للغناء وللجمهور بعد غياب 16 سنة.



خالد علي



أيضا يعتبر الفنان خالد على من أشهر مطربي التسعينيات وحقق نجاحا كبيرا بألبوماته الغنائية، وأعلن من فترة طويلة ابتعاده عن غناء الأغاني الرومانسية وقدم اكثر من البوم لاغانٍ دينية.



ولكنه عاد من جديد وقرر ان يقدم عددا من الاغانى والالبومات وخاصة فى المواسم الدينية.

عدد كبير من المطربين حققوا نجاحا كبيرا في الأوساط الغنائية وقدموا البومات مختلفة حققت نجاحا كبيرا، ولكن بعد فترة من النجاح قرروا الاعتزال والابتعاد عن الأضواء خوفا من الله، لكن عددا منهم قرر أخيرًا العودة للجمهور من جديد.. وهنا نستعرض أبرز العائدين.