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افتتاح معرض الإبداع الطلابي بالمدرسة الصناعية بأبوقرقاص

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:16 م
معرض الإبداع الطلابي
معرض الإبداع الطلابي بالمدرسة الصناعية بأبوقرقاص
ايمن يونس
افتتح العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص، معرض الإبداع الطلابي بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بابوقرقاص، يرافقه احمد عبد الحميد مدير الإدارة التعليمية بابوقرقاص وذلك ضمن سلسلة معارض الإبداعات الطلابية التي يتم تفعيلها على مستوى المركز في جميع المدارس لتفعيل وتطبيق استراتيجيات الإبداع من خلال الأنشطة الصيفية واللاصيفية.

يأتي ذلك بهدف أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب فيتحول الطالب من مجرد ناقل للمعلومات إلى طالب مبدع مفكر مبتكر ولتكون تلك المعارض بمثابة فرصة لاستغلال طاقات الطلاب واستثمار كل أنماط تفكيرهم وتنمية مواهبهم.

وأشاد رئيس المركز، بالمعرض ومحتوياته وبالمستوى العلمي المتميز للطالبات وإبداعهن في إنتاج واستخدام خامات البيئة في إنتاج الوسائل التعليمية المتميزة، كما قرر عمل معرض لمنتجات الطالبات الأسبوع القادم بشارع الجمهورية لعرضها و بيعها للجمهور لصالح الطالبات وذلك لتشجيعهم على الابتكار ومزيد من الإنتاج .

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