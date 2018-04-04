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6 فوائد مذهلة لتناول السبانخ أسبوعيا.. يمحو السكر من الدم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:01 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علا أحمد
يعتبر تناول قليل من السبانخ مرة اسبوعيا من أكثر العادات الصحية التى تساعد على التصدي للكثير من المشكلات الصحية ولا يعلم الكثير منا الفوائد الصحية التى تعود على الجسم من اتباع تلك العادة بصورة شبه اسبوعيا، وهو ما يجعل معظمنا يفتقد للكثير من العناصر الغذائية الهامة.

وذكر موقع "شير كير" أن تناول السبانخ بصورة أسبوعية يساعد فى القضاء على مشكلة التهابات المعدة التى تؤثر بصورة كبيرة على الجسم، بالإضافة إلى اهميته فى تعزيز فيتامين "د" فى الجسم.

وبحسب ما جاء فى الموقع، فأن تناول السبانخ بصورة مستمرة يساهم فى القضاء على مستوى الكولسترول السيء فى الجسم ويعزز من الكولسترول الجيد، بالإضافة إلى مساهمته فى التخلص من مشكلة السكر فى الدم ويعزز من الحديد فى الجسم.

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