رئيس وزراء تونس يطالب باستراتيجية تنموية جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربي والإسلامي

طالب رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد باستراتجية تنموية جديدة تساهم فى تفعيل التكامل الاقتصادى وتشجيع المعرفة والابتكار والتجارة البينية بين الدول العربية والاسلامية والتركيز على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وذلك لمواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة والحد من معدلات البطالة.



واكد رئيس وزراء تونس فى كلمته فى افتتاح الاجتماع السنوى الـ 43 لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية فى تونس اليوم الاربعاء بمشاركة مصر ضرورة تفعيل التعاون والعمل العربى والاسلامى المشترك وتشجيع التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص واقتراح آليات مبتكرة للاستثمار والتنمية المستدامة تواكب متغيرات العصر والاهتمام بالتكنولوجيا وتأمين الاستثمار وايجاد فرص العمل وتسهيل التبادل التجارى فى الدول الاسلامية والعربية حتى تسترد أمتنا العربية مكانتها المستحقة بين سائر الأمم.



وأشاد باهتمام البنك الاسلامى للتنمية والمؤسسات التابعة له بتحقيق الشراكة من أجل التنمية المستدامة والتحول الرقمى والتكنولوجى من اجل الاندماج الاقتصادى ومواجهة المتغيرات الدولية والاقليمية . مشيرا إلى التعاون بين بلاده والبنك والذى بلغت قيمته المالية نحو 2ر3 مليار دولار فى قطاعات الزراعة والطاقة وتشجيع القطاع الخاص.



ورحب باستضافة تونس لفعاليات اجتماع البنك الاسلامى للمرة الثانية خلال عدة اعوام .مشيرا الى الجهود التى حققتها تونس فى مجالات الاصلاح السياسى والدستورى والاقتصادى

من جانبه ، طالب الدكتور يوسف العثيمين امين عام منظمة التعاون الاسلامى فى كلمته خلال الاجتماع باسترتجية لحشد الموارد المالية سواء من الدول الاعضاء بالمنظمة او المنظمات التطوعية لانجاز والتوسع فى البرامج والخطط التى تنفذها المنظمة فى الدول الاقل نموا ودفع برامج التنمية المستدامة ودعم البنى التحتية فى بعض الدول الاسلامية وتشجيع البرامج التطوعية والانسانية والانمائية للمنظمة.

واكد العثيمين اهمية تشجيع التعاون والتنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص فى الدول الاسلامية وبين منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات الاقليمية والدولية وكذلك بين المنظمة والجامعات الاسلامية لتفعيل البرامج التى تطلقها المنظمة الاسلامية فى مختلف مجالات الابتكار والعلوم والتنمية والتكنولوجيا . مشيرا الى حاجة صندوق التضامن الاسلامى للتنمية بالمنظمة للمزيد من الموارد لتنفيذ برامجه ببعض الدول الاسلامية.

من جهته، أشار الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية فى كلمته الى البرامج التى أطلقها الصندوق مؤخرا لتشجيع التجارة البينية ودعم المشروعات التجارية والتكنولوجية والعلمية ومنها اطلاق صندوق لدعم العلوم والابتكار بقيمة 500 مليون دولار . مبينا ان الصندوق وجه العام الماضى اكثر من 9 مليارات دولار لدعم مشروعات متنوعة فى الدول الاعضاء بالصندوق والبالغ عددها 57 دولة مشيدا بالتعاون بين البنك والمنظمات الدولية والاقليمية التمويلية الاخرى.

ويناقش اجتماع مجلسى محافظى البنك الاسلامى للتنمية ويمثل مصر به الدكتورة سحر نصر خطة العمل المستقبلية وبرامج العمل مع المؤسسات التنموية التابعة له.