ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مسابقة بين الكلاب البوليسية باحتفالية الداخلية بـ "يوم اليتيم"

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:17 م
احتفال وزارة الداخلية
احتفال وزارة الداخلية بمناسبة يوم اليتيم
مصطفى الرماح
واصلت أكاديمية الشرطة اليوم، تقديم الفقرات الفنية عبر عروض الخيالة واستعراض المهارات خلال الاحتفال بيوم اليتيم.

كما جرت مسابقة بين الكلاب البوليسية على سرعة تحطيم البالونات، وكذلك شد الحبل بين الكلاب فى كافة المحاولات وخسر الفريق الأبيض مرتين أمام الأحمر.

وشارك فى حضور احتفالية يوم اليتيم اللواء أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، وقيادات وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة ولفيف من أطفال دور الأيتام.

ومن أبرز الحضور اللواء أيمن شريف ، مستشار الرئيس الشيخ أسامة الأزهرى ، اللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة ، اللواء أحمد سراج الدين ، الفنان احمد بدير ،اللواء صبرى الجمال ، اللواء ممدوح شاهين، العميد عادل كبسه ، عميد دكتور خالد عبد الجواد ، دكتورة امل عبد الرحمن ، عميد دكتور نضال يوسف ، عميد أحمد جلال ، عميد شريف زهير ، اللواء عصام عبد الفتاح .

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتوثيق جسور التواصل المجتمعي وتعزيز المبادرات الإنسانية والاهتمام بالمناسبة الوطنية، وتعظيم دورها.

ترشيحاتنا

حجازي: قانون الايجار القديم لا أخلاقي ولا يحقق الاستقرار .. فيديو

ترامب يهاتف نتنياهو لبحث "صفقة القرن"

المتحدث باسم البرلمان: قادرون على تشكيل حكومة..ونميل لرفض بقاء «الجندي»

مدرب الزمالك السابق يواجه ثنائي الأهلي في الدوري السعودي اليوم

بعد التمويل القطرى.. تنظيم الإخوان الدولى يدعو سعد الدين ابراهيم لاجتماع في تركيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض

تعرف على مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات.. فيديو

مدافع مانشستر سيتي يتغنى بقدرات الدولي محمد صلاح

المستشارة الألمانية تهنئ الرئيس السيسي على انتخابه لفترة رئاسية ثانية

«شركات السياحة»: «بصمة العين» تهدد موسم العمرة لهذا العام «فيديو»

الأرصاد: نشاط للرياح على أنحاء الجمهورية كافة.. فيديو

مدرب الزمالك يطلب التعاقد مع بوركينى وكولومبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هاشتاج "الاحتفاء بولي العهد مطلب شعبي‬⁩" يشعل تويتر

"قصقوصة" بورسعيد تغزو "شرم الشيخ للمسرح الشبابي".. صور

كشف أثري جديد في واحة سيوة.. صور

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير الكورنيش وشارع الجلاء بطنطا .. "صور"

شاهد.. «جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد مايا أنجيلو

فيديو

الأطفال يغنون "قالوا ايه" خلال احتفال الداخلية بيوم اليتيم .. فيديو
«المجتمعات العمرانية»: مشروع واحة أكتوبر نقلة حضارية.. فيديو
الخارجية: مصر لديها رؤية واضحة لمصالحها وأمنها المائي.. فيديو
هذا ما يجب أن تفعله عند التأكد من إصابة طفلك بالتوحد.. فيديو
شوارع وسط البلد تتزين بـ"الأشجار والورود" احتفالا بعيد الربيع.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟