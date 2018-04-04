مسابقة بين الكلاب البوليسية باحتفالية الداخلية بـ "يوم اليتيم"

واصلت أكاديمية الشرطة اليوم، تقديم الفقرات الفنية عبر عروض الخيالة واستعراض المهارات خلال الاحتفال بيوم اليتيم.



كما جرت مسابقة بين الكلاب البوليسية على سرعة تحطيم البالونات، وكذلك شد الحبل بين الكلاب فى كافة المحاولات وخسر الفريق الأبيض مرتين أمام الأحمر.



وشارك فى حضور احتفالية يوم اليتيم اللواء أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، وقيادات وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة ولفيف من أطفال دور الأيتام.



ومن أبرز الحضور اللواء أيمن شريف ، مستشار الرئيس الشيخ أسامة الأزهرى ، اللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة ، اللواء أحمد سراج الدين ، الفنان احمد بدير ،اللواء صبرى الجمال ، اللواء ممدوح شاهين، العميد عادل كبسه ، عميد دكتور خالد عبد الجواد ، دكتورة امل عبد الرحمن ، عميد دكتور نضال يوسف ، عميد أحمد جلال ، عميد شريف زهير ، اللواء عصام عبد الفتاح .



يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتوثيق جسور التواصل المجتمعي وتعزيز المبادرات الإنسانية والاهتمام بالمناسبة الوطنية، وتعظيم دورها.



