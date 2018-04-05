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محافظات

محافظ المنيا يكرم طالبا لحصده المركز الأول في بطولة الجمهورية للكونغ فو

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:39 ص
صدى البلد
ايمن يونس
كرم عصام البديوى محافظ المنيا، الطالب كرم محمد عبد الكريم أحد لاعبي نادي مركز شباب سمالوط لحصوله على المركز الذهبي الأول في بطولة الجمهورية للكونغ فو تحت سن 11 عامًا .

قال المحافظ إن المحافظة تولى اهتمامً كبيرًا برعاية الموهوبين من أبناءها الطلاب في شتى المجالات مؤكدًا على أهمية تكريم هؤلاء الأطفال لإعطائهم دافعًا كبيرًا لبذل مزيد من الجهد خلال مشاركتهم في البطولات القادمة مقدمًا الشكر للقائمين على نجاح أبناء المحافظة وتميزهم في مثل هذه البطولات وإحراز تلك الميداليات.

وقد منح المحافظ الطالب "كرم" شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهده، معربًا عن خالص تمنياته باستمرار النجاح والتفوق من أجل تمثيل مصر في البطولات الدولية.

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