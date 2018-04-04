وزير الشباب والرياضة يعين الكردي وورداني مساعدين له

أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة قرارًا بتعيين كل من محمد علي حسن الكردي (41 سنة) لشغل وظيفة مساعد وزير الشباب والرياضة (لشئون الرياضة)، ويوسف محمد ورداني (36 سنة) لشغل وظيفة مساعد وزير الشباب والرياضة (لشئون الشباب) والاستفادة منهم في المناصب القيادية.



وأوضح بيان، أن ذلك يأتي طبقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي يتيح للوزراء اختيار مساعدين لهم لمدة محددة، وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 بخصوص اختيار مساعدين للوزراء وفق حجم واختصاصات كل وزارة.