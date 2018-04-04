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بوتين: الغاز المستخدم في تسميم سكريبال يمكن إنتاجه في 20 دولة .. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:16 م
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
مي فهمي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الخبراء الدوليين أكدوا أن هناك 20 دولة في العالم تستطيع إنتاج المادة السامة المستخدمة في تسميم الجاسوس المزدوج سكريبال وابنته.

وأضاف "بوتين" خلال مؤتمر عقده في مدينة أنقرة، اليوم الأربعاء، أن المحققين في قضية مقتل الجاسوس أعلنوا أنهم لم يتمكنوا من تحديد الدولة منشأ المادة السامة أو أن مصدرها من روسيا.

يذكر أنه تم العثور على الجاسوس المزدوج سكريبال وهو فاقد الوعي على أحد المقاعد بالحديقة في الرابع من مارس، وكان هو وابنته في حديقة عامة بسالزبري، وكشفت التحقيقات أنه تعرض لحالة تسمم هو وابنته.

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