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انعقاد مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث الشهري بجامعة المنوفية

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:44 ص
صدى البلد
محمد احمد
بدأ مجلس الدراسات العليا والبحوث في جلسته الثامنة برئاسة الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بتهنئة الشعب المصرى لتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية ثانية متمنيا لمصر مزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

كما هنأ المجلس مدير إدارة الدراسات العليا بكلية الزراعة جمال عبد الخالق لاختياره كأفضل أداء متميز لمدير إدارة الدراسات العليا علي مستوي كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد القاصد علي وكلاء كليات ومعاهد الجامعة خلال الجلسة متابعة آلية تنفيذ التحقيق من المسئولين عن حدوث أخطاء في نتائج الدراسات العليا وذلك لتفادي الأسباب المؤدية لها، ومراعاة مواعيد بدء الدراسة ونسبة الحضور في حالات إلحاق القيد, وإرسال جداول الامتحانات لطلاب الدراسات العليا.

وفيما يتعلق بتسجيل الأبحاث العلمية تم تسجيل عدد 225 بحث علمي تم ورودهم من الكليات وبواقع عدد 45 بحث فردي و180 بحث مشترك.

وفي ختام الجلسة تم عرض جدول الأعمال وما استجد منها بشأن المنح والبعثات لأعضاء هيئة التدريس والمقاصات العلمية ومد مدة الدراسة للطلاب.

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