الزمالك يتخذ قرارا عاجلا بشأن ايهاب جلال

كشف مصدر بنادي الزمالك عن استقرار مسؤلي النادي علي استمرار إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأبيض في منصبه، على الرغم من الإخفاقات التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي و الخروج من الكونفيدرالية الإفريقية والخسارة من الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وأشار المصدر الى أن الأزمات الحالية التي يعيشها النادي من تعيين لجنة لإدارة الشئون المالية للنادي، بالإضافة لحبس محمد بدر مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالى لنادى الزمالك، وعبد الكريم محمد أمين الخزينة فى النادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتعطيل سير عمل لجنة إدارة النادي المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمنوط بها إدارة الشئون المالية للنادي، دفعت مسئولي النادي لإرجاء فكرة مناقشة مستقبل إيهاب جلال مع الفريق لنهاية الموسم.



وشهدت الساعات الماضية مطالبات من قبل جماهير الزمالك، للإطاحة بإيهاب جلال من منصبه.