الرئيس السيسي يبحث مع مدير "فيزا" تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي المصرية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ألفريد كيلى الرئيس التنفيذي لشركة فيزا العالمية وعددا من مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى جهود الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المالية في مصر وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد وتقديم خدمات ميسرة ومتطورة للمواطنين، فضلًا عن تحقيق الشمول المالي في ظل أثره الإيجابي في دمج مختلف فئات المجتمع في منظومة الخدمات المالية والاستفادة الحقيقية منها.



وأشار الرئيس السيسي إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الشركة وتوسيع استثماراتها في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي ودفع جهود الشمول المالي.



وأضاف المُتحدث الرسمي أن رئيس شركة فيزا العالمية أكد اعتزازه بالنشاط الذي تقوم به الشركة في السوق المصري، لافتًا إلى حرص الشركة على التعاون مع مصر لإرساء دعائم الاقتصاد الرقمي وتحقيق الشمول المالي، ومشيرًا إلى أن تكنولوجيا المدفوعات الرقمية تعد إحدى الأدوات الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر تقليص حجم الاقتصاد الموازي، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل الحصول عليها من خلال بيئة دفع مؤمنة تتسم بالمرونة وتستند الى أحدث الابتكارات في هذه الصناعة.



وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة بمناخ الاستثمار في مصر، والذي يعكس توجهًا واضحًا من الحكومة لدفع التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتناول اللقاء بحث سبل التعاون مع شركة فيزا العالمية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي المصرية، حيث تم استعراض الجهود المصرية في هذا الإطار والتي تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات، والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشروع إنشاء قاعدة البيانات الموحدة وكارت المواطن، وهي الخطوات التي تهدف في مجملها إلى أن تكون مصر مركزًا محوريًا لاستضافة مراكز للبيانات العملاقة العالمية.