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رياضة

مجلس الزمالك يعقد جلسة مع وزير العدل لمناقشة أزمات النادي المالية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:26 م
صدى البلد
يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، جلسة مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لمناقشة أزمة النادي المالية.

وتأتي الجلسة دون حضور نائب رئيس الزمالك هاني العتال، وعضو المجلس عبد الله جورج، نظرا لخلاف الثنائي مع رئيس القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، قام بتعيين لجنة لإدارة أموال الزمالك، بعد فتح النادي الأبيض حساب شخصي باسم عضو المجلس هاني زادة، لاستقبال أموال القلعة البيضاء.

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