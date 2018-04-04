امرأة من أصول إيرانية تتولى منصب في وزارة أمريكية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير التجارة الأمريكي، ويبور روس الأربعاء، قرر تعيين المحامية الأمريكية من أصول إيرانية، نازك اختر، في منصب مساعد وزير التجارة للصناعة والتحليل.



وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية إن "موقع وزارة التجارة الأمريكية، ذكر أنه بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، بدأت السيدة نازك اختر بممارسة مهامها، كمساعد لوزارة التجارة الأمريكية لشؤون الصناعة والتحليل".



وأضافت الوكالة أن "اختر التي تبلغ من العمر 44 عامًا، أدت القسم، وبدأت عملها في وزارة التجارة الأمريكية وأن مهمتها هي تشجيع تصدير المنتجات غير الزراعية".



وعملت اختر في التجارة الدولية والاتفاقات الثنائية والدولية ، وعملت أيضًا محامية في شركة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.