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10 فوائد للفلفل الحار تجعلك تتناوله يوميًا

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:06 م
صدى البلد
رنا عصمت

يحتوي الفلفل رغم طعمه الحار اللاذع، على العديد من الفوائد الغذائية الهامة التي تجعله عنصرًا هامًا للصحة، كما انه يحتوي على كميات عالية من الفيتامين "سي" C، ومركب الـبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين"أ" A حسب الحاجة، بالإضافة إلى ذلك فإن الفلفل الحار يوفر مجموعة الفيتامين "بي" B، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم..

كشفت خبيرة الصحة والتجميل رشا شلباية عن أهم فوائد تناول الفلفل الحار لجسمك وهي:

1-يقلل من الشعور بالألم.
2- يقلل الاصابة بالالتهابات.
3-يساعد علي تقوية العظام.
4-يعزز الدورة الدموية.
5-يقي من الاصابة بالسرطان.
6-يقلل من مستوي السكر في الدم.
7-يقلل من مستوي الكولستيرول في الدم.
8-يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين "C".
9-يساعد علي خفض ضغط الدم.
10-يساعد على الحفاظ على صحّة الجهاز الهضمي.

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