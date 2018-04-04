خالد مرتجي: البطولة الدبلوماسية رسالة سلام للعالم

اكد خالد مرتجي،عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، ترحيبه الشديد بجميع السفراء والدبلوماسيين الذين حرصوا على تلبية دعوة الاهلي للمشاركة في البطولة الدبلوماسية.



وقال خالد مرتجي في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي ان" البطولة ليس دورها التنافس الرياضي فقط، ولكنها تؤكد على الدور الدبلوماسي الخاص بالنادي الاهلي، وان القلعة الحمراء دائمًا هي مؤسسة داعمة لمصر".



واضاف :" اتمنى ان تكون البطولة الدبلوماسية التي سينظمها النادي الاهلي رسالة سلام للجميع".



ويعقد الاهلي مؤتمرًا صحفيًا بالوقت الحالي بمقر النادي بالجزيرة؛ للكشف عن تفاصيل "بطولة الأهلي الدبلوماسية"، التي تنطلق على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد، يوم 13 أبريل الجاري، وتقام المباريات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة 3 أسابيع.



ويُنظم النادي هذه البطولة بالشراكة مع السفارة الألمانية بالقاهرة بمشاركة 24 فريقًا من هيئات مختلفة.