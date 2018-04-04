ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد مرتجي: البطولة الدبلوماسية رسالة سلام للعالم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:29 م
صدى البلد
نور عادل
اكد خالد مرتجي،عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، ترحيبه الشديد بجميع السفراء والدبلوماسيين الذين حرصوا على تلبية دعوة الاهلي للمشاركة في البطولة الدبلوماسية.

وقال خالد مرتجي في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي ان" البطولة ليس دورها التنافس الرياضي فقط، ولكنها تؤكد على الدور الدبلوماسي الخاص بالنادي الاهلي، وان القلعة الحمراء دائمًا هي مؤسسة داعمة لمصر".

واضاف :" اتمنى ان تكون البطولة الدبلوماسية التي سينظمها النادي الاهلي رسالة سلام للجميع".

ويعقد الاهلي مؤتمرًا صحفيًا بالوقت الحالي بمقر النادي بالجزيرة؛ للكشف عن تفاصيل "بطولة الأهلي الدبلوماسية"، التي تنطلق على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد، يوم 13 أبريل الجاري، وتقام المباريات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة 3 أسابيع.

ويُنظم النادي هذه البطولة بالشراكة مع السفارة الألمانية بالقاهرة بمشاركة 24 فريقًا من هيئات مختلفة.

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك السابق يواجه ثنائي الأهلي في الدوري السعودي اليوم

القضاء ينصف أرباب المعاشات.. ضم 80% من قيمة العلاوات إلى "المعاش".. ونواب القوى العاملة: الحكم سارٍ على الجميع بـ"أثر رجعي"

رامى رضوان عن عرض قتل مدرس على يد ساحر: مشهد كارثى.. فيديو

"قصقوصة" بورسعيد تغزو "شرم الشيخ للمسرح الشبابي".. صور

خالد الغندور يحكي واقعة كادت تنهي مسيرة «الثعلب الصغير».. فيديو

مدرب الزمالك يطلب التعاقد مع بوركينى وكولومبي

مدافع مانشستر سيتي يتغنى بقدرات الدولي محمد صلاح

الزمالك يتخذ قرارا عاجلا بشأن ايهاب جلال

مدير "الوكالة الوطنية للمنشطات" يكشف حقيقة منع صلاح من اللعب في المونديال

الأرصاد: نشاط للرياح على أنحاء الجمهورية كافة.. فيديو

شاهد.. محمد هنيدي يسخر من هدف رونالدو في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس

المتحدث باسم البرلمان: قادرون على تشكيل حكومة..ونميل لرفض بقاء «الجندي»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هاشتاج "الاحتفاء بولي العهد مطلب شعبي‬⁩" يشعل تويتر

"قصقوصة" بورسعيد تغزو "شرم الشيخ للمسرح الشبابي".. صور

كشف أثري جديد في واحة سيوة.. صور

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير الكورنيش وشارع الجلاء بطنطا .. "صور"

شاهد.. «جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد مايا أنجيلو

فيديو

الأطفال يغنون "قالوا ايه" خلال احتفال الداخلية بيوم اليتيم .. فيديو
«المجتمعات العمرانية»: مشروع واحة أكتوبر نقلة حضارية.. فيديو
الخارجية: مصر لديها رؤية واضحة لمصالحها وأمنها المائي.. فيديو
هذا ما يجب أن تفعله عند التأكد من إصابة طفلك بالتوحد.. فيديو
شوارع وسط البلد تتزين بـ"الأشجار والورود" احتفالا بعيد الربيع.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟