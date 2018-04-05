3 مشروعات عملاقة بالسويس.. «الكهرباء» تعلن عن أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات.. و«البيئة» تفتتح مشروع بدائل الوقود في السخنة.. ومحطة عملاقة لاستغلال مياه الصرف بعتاقة

-وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس

-وزير البيئة يفتتح مشروع بدائل الوقود بشركة الأسمنت في السخنة





أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال افتتاحه التشغيل التجريبى لشركة أكس دي ايجيماك الصينية أن الحكومة المصرية رصدت 22 مليار جنيه لرفع كفاءة شركات التوزيع بالاضافة الى 20 مليار جنيه اخرى لرفع كفاءة شركات النقل بقطاع الكهرباء.





وأضاف خلال افتتاح مصنع محطات محولات الجهد العالى بشركة اجيماك بالعين السخنة بمحافظة السويس، أنه تم إضافة 25 ألف ميجا وات خلال الأربع سنوات الماضية والذى يعد احتياطي عالمي آمن لأى مستثمر واننا اصبح لدينا الطاقة التى يحتاجها قطاع الاستثمار بدون شرط او قيد واننا نسعى خلال عامين الى عدم انقطاع التيار الكهربائى عن اى منزل فى مصر، مشيرا إلى أن سياسة وزارة الكهرباء خلال الفترة القادمة هى رفع الدعم عن القادرين وتوجيهه إلى الشرائح الغير قادرة من المستهلكين فى مصر.





وقال وزير الكهرباء إن مصنع محطات محولات الجهد العالى XD- EGEMAC ، والذى يعد هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلوفولت بالإضافة إلى مهمات الـ GIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق.





وقال خان بينج القنصل التجاري بالسفارة الصينية ان هناك تعاون بين مصر والصين فى مجالات كثيرة وخاصة فى مجال القطاع الكهربائي وأن مصر بهذا المشروع ستصبح الاولى فى منطقة الشرق الاوسط لتصنيع المحولات والمفاتيح بهذه التكنولوجيا وستصبح مصدرة للمنطقة.





وأكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس أن وزارة الكهرباء حققت نجاحات كبيرة على أرض مصر وان السويس اصبحت احد المراكز الهامة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وان السويس بدأت شراكة مع الصين لإنشاء محطة عملاقة لاستغلال مياه الصرف الصحى ومرتفعات جبال عتاقة تنتج 2400 ميجا وات باستثمارات 2.6 مليار دولار مشيرا ان هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة للاقتصاد القومى خلال السنوات المقبلة خاصة ان السويس تمتلك المؤهلات الجغرافية لانشاء المشروعات العملاقة.





وأشار الوزير إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، موضحًا أنه من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي.





وقال إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى التصنيع المحلى للمعدات الكهربائية الاهتمام الكبير حيث يعمل قطاع الكهرباء على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية ، تعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات، وكذلك توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة. ، بالإضافة إلى تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية وتنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.





وأوضح أن قطاع الكهرباء يعد من كبار المساهمين فى شركات تصنيع مهمات القوى الكهربائية ومنها الشركة المصرية الالمانية لصناعة المنتجات الكهربائية(إجيماك) حيث تساهم الشركة القابضة لكهرباء مصر بنسبة 63% من أسهم الشركة.





وتساهم شركة إجيماك بدورها بنسبة 49 % فى شركة XD إجيماك لمهمات الجهد العالى وبنفس النسبة فى شركة شنت إجيماك لتصنيع مهمات الجهد المنخفض.





واضاف أنه كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت ، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.





وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليًا 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليًا بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.





كما اضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائمًا قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تاهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروع.





حضر مراسم التشغيل للمصنع الجديد كلًا من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر ونائب وزير الكهرباء المهندس أسامة عسران ، واللواء اركان حرب أحمد حامد محافظ السويس وقنصل دولة الصين بالسفاره الصينيه بالقاهرة خان بينج والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.





وتنفذ الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والمشترك خطة طموحة للمساعدة في توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية وتلبية احتياجات السوق من مهامات الطاقة الكهربائية ومعداتها والحد من فاتورة الإستيراد.





ويستهدف المصنع الجديد انتاج المحولات الكهربائية حتي جهد 500 كيلو فولت وتبلغ نسبة المكون المحلي لمحولات القوى 90% و تبلغ نسبه المهمات المصنعه بالشركه 60 % من مهمات الشبكه القوميه لنقل الكهرباء من خلال قاعدة صناعية كبيرة تقام علي مساحة 260 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة بمحافظه السويس.





وتدرس الشركة إنشاء مصانع اخرى لصناعة مكثفات الطاقة و موانع الصواعق فى الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مصنع المحولات و بدء عملية الإنتاج الفعلية.





وفي السنوات الأخيرة ودعت مصر أزمة حادة في الكهرباء وحققت اكتفاءً ذاتيًا لسد احتياجات الاستهلاك المحلى وخدمة المشروعات والاسثتمارات الصناعية الجديدة والتصدير من خلال شبكات الربط الكهربائي وإضافة قدرات للشبكة القومية وصيانة وحدات الطاقة الكهربائية.





على الجانب الاخر افتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اول مشروع لاستخدام بدائل الوقود من خلال منظومة تكنولوجيا "الهوت ديسك" بشركة العربية للاسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس بتكلفة 90 مليون جنيه.





قال فهمي إن هذا المشروع ياتى فى بداية المشروعات لخدمة المجتمع فى بداية فترة الرئاسة الثانية لرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتاج لأعمال الدراسة والمشروعات البيئة التى تم اعدادها من خلال فترة الرئاسة الأولى.





وأضاف فهمي ان المشروع يتكامل مع مشروع جمع المخالفات الصلبة الصناعية والمحلية والزراعية، حيث تستغل مصانع الاسمنت 35% من هذه المخالفات كبديل حرارى.





وأشار إلى أنه سيتم تعميم هذه التكنولوجيا فى المصانع التى يمكنها استخدام بدائل الوقود والاستفادة من مشروع تدوير المخالفات الصلبة والتى بدات الوزارة في تنفيذها في اربع محافظات.



