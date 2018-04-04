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احذر ..أعراض تنذرك بالإصابة بمشكلات فى الجهاز الهضمى

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:58 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علا أحمد
كثيرون يجهلون الأعراض التى تظهر على الجسم والتى تنذر بالإصابة بوجود مشكلة ما فى الجهاز الهضمى وهو ما يجعلنا قد نتعرض للكثير من المشكلات الصحية الخطيرة .

وذكر موقع "بولد سكاى" الهندى، ان هناك مجموعة من الأعراض التى تظهر على الجسم لتنذرنا بالإصابة بوجود مشكلة ما فى الجهاز الهضمى.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن من ضمن تلك الأعراض الإصابة بعسر الهضم سريعا حتى مع تناول الأطعمة الخفيفة، بالإضافة إلى ذلك الشعور بآلام أسفل منطقة البطن باستمرار.

واشار الموقع، الى أن الشعور بالرغبة فى القيء يعتبر من أكثر الأمور التى تنذر بوجود مشكلة صحية، وكذلك الشعور بالدوخة والكسل والتعب المستمر.

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